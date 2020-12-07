كمال درويش: لسنا ضد أشخاص.. ونسعى لخدمة كيان الزمالك

قال الدكتور كمال درويش رئيس الزمالك السابق، ورئيس لجنة حكماء النادي حاليًا، أن الفريق يضم لاعبين مميزين ومن أفضل الفرق في إفريقيا ويجب المحافظة عليه وهو الأهم في المرحلة الحالية، وضرورة توفير المستحقات المالية، من أجل السير على نفس المسيرة.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "البطولات لا تنتهي ومستمرة، والفريق وصل لنهائي دوري الأبطال، ووافقنا على المساعدة مع اللجنة التى تدير النادي، ولكن الإعلام عنيف للغاية، وهناك ضغط كبير على المسئولين حاليا، نسعى لخدمة الكيان ولسنا ضد أشخاص نحن منتمين لنادي الزمالك، وأعضاء داخل النادي منذ 50 عامًا".

وواصل: "اللجنة الجديدة مجموعة من المستشارين، تولوا المسئولية منذ فترة وجيزة، وهناك حالة استعجال شديدة، والجميع يريد تغيير بعض الأمور بشكل سريع".