فرج عامر يتغزل فى صفقة انتقال على غزال إلى سموحة

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن ناديه نجح في تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي.

وقال فرج عامر في تصريحات إذاعية: "تعاقدنا مع مجموعة من الصفقات القوية في الفترة الماضية، كما أن وجود أحمد سامي مع الفريق من بداية الموسم ومشاركته لنا في خطة بناء الفريق وتعزيز المراكز بصفقات قوية سوف تساهم بشكل قوي في تواجد الفريق بمركز جيد"

واضاف :"بعد تعثر انتقال علي غزال لصفوف الزمالك، قررنا ضمه لصفوف سموحة"، مضيفا " غزال لاعب مميز ويمتلك إمكانيات بدنية وفنية مميزة، وسوف يعود لصفوف منتخب مصر من بوابة سموحة".

تابع : "سعيد بتألق ناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد فتوح، ومن قبلهم محمد أبو جبل وياسر إبراهيم وأيمن أشرف حيث ساهم سموحة في تقديم هذه العناصر للقطبين والمنتخب الوطني".

وكان سموحة، نجح في الأيام الماضية في الحصول على توقيع محمود البدري، مدافع الانتاج الحربي، لمدة 4 سنوات مقبلة، في صفقة إنتقال لاعب حر.

و تعاقد سموحة مع السوداني أطهر الطاهر، ظهير أيمن فريق الهلال السوداني، لمدة 3 سنوات في صفقة إنتقال لاعب حر، والمغربي عبد الكبير الوادي، لاعب وادي دجلة لمدة موسمين، في صفقة إنتقال لاعب حر ومحمد اشرف حارس مرمى المقاولون العرب لمدة 4 سنوات.

وحصل النادي السكندري ايضا على خدمات التونسي رفيق كابو، جناح نادي وادي دجلة، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ومحمد محسن ليلة، لاعب خط وسط الجونة، ومحمد شوقي، صانع العاب نادي دكرنس.