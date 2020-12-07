تعديل جديد بلائحة السوبر المصري الموسم المقبل

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق، على تعديل لائحة مباراة السوبر المحلى بداية من الموسم الجديد 2020 -2021 ، وتحديدا فى حالة فوز فريق واحد بلقب الدورى وكأس مصر، حيث تنص اللائحة الحالية على أنه فى هذه الحالة يواجه البطل وصيف كأس مصر وهو ما حدث بالفعل حيث يلتقى الأهلى مع طلائع الجيش فى مباراة السوبر المحلى لهذا الموسم.

ووفقا للتعديل الجديد الذى أجرته لجنة المسابقات على لائحة الموسم الجديد، ففى حالة فوز فريق واحد بلقب الدورى والكأس سيواجه وصيف الدورى بداية من الموسم المقبل وليس وصيف كأس مصر، وفى حالة اعتذار وصيف الدورى يشارك وصيف كأس مصر بدلا منه.

هذا التعديل قد يكون المستفيد الأكبر منه نادي الزمالك الذى المنافس التقليدي للنادي الأهلي على بطولة الدوري، فحتى فى حال خسر لقب الدوري واكتفي بالوصيف كما حدث فى السنوات الأخيرة يكون من حقه المشاركة ببطولة السوبر.

من جانب أخر، أعلن محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، خروج وليد سليمان صانع ألعاب الفريق من المستشفى بعد اقتراب شفائه بشكل تام من فيروس كورونا.

وقال محمد شوقى: "إن وليد سليمان غادر المستشفى أمس بعدما أجريت له مسحة وأظهرت حاجته للإعادة، فهى ليست مسحة إيجايبة ولا سلبية، وبخبرتنا فى التعامل مع كورونا طالما ظهرت المسحة إعادة تكون المسحة التى تليها سلبية".

وأضاف محمد شوقى: "وليد سليمان لم يتسرع ودخل الجيم مثلما تردد، وليد لم تظهر عليه أى أعراض كل ما فى الأمر أنه مع كل مسحة تظهر إيجايبة قررنا عزله بالمستشفى لأن الفيروس أصاب أكثر من شخص فى أسرته، فقررنا دخوله المستشفى لسرعة شفائه وعزله، وأمضى هناك يومين وخرج بالأمس، وسيجرى مسحة جديدة يتوقع أن تكون سلبية ليتعافى بشكل نهائى".

وتابع رئيس اللجنة الطبية بالأهلى: "بيكهام سيجرى مسحة اليوم، وديانج أصبح سليمًا وقرار مشاركته وفقًا لرؤية الجهاز الفنى، وسمير عدلى سيجرى مسحة جديدة وحالته مستقرة وخرج من العناية المركزة لغرفة عادية وسيخرج من المستشفى خلال يومين وبذلك سيكون الاهلى خالى من كورونا تمامًا".

وعن طبيب الاهلى الذى سوف يخلف خالد محمود قال محمد شوقى: "أحضرت سير ذاتية لأطباء كبار وهى على مائدة الخطيب ليختار من بينها بالتشاور مع الجهاز الفنى لإعلان طبيب الفريق الاول".