رسالة خاصة من باتشيكو للاعبي الزمالك قبل بداية الدوري

وطالب باتشيكو اللاعبين خلال المران بالتركيز في المرحلة الأخيرة من الاستعدادات قبل انطلاق مسابقة الدوري العام يوم السبت المقبل أمام المقاولون العرب.
وأكد المدير الفني للاعبين أهمية ضربة البداية وضرورة التركيز في المرحلة القادمة للمنافسة على لقب الدوري مبكرا.
وعاد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق .
وكان اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة مع الفريق بكأس مصر .
واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة باللاعب للاطمئنان عليه بشكل سريع قبل بداية المران.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
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