الرياضة

ضمن مبادرة "لا للتعصب ".. الشباب والرياضة تستضيف مسرح المنوعات

0 نشر
0 تبليغ

في إطار مبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب " التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهدف نبذ التعصب الرياضي وإعلاء الروح الرياضية، استضافت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام " فعاليات البرنامج الإذاعي مسرح المنوعات" اليوم الاثنين علي مسرح الوزارة والذي يذاع علي شبكة البرنامج العام كل يوم سبت الساعة 9:10 مساء.

وتستمر وزارة الشباب والرياضة في تقديم مسرح المنوعات للموسم السابع على التوالي حيث يجوب برنامج "مسرح المنوعات" الجامعات و المنشآت الشبابية وبعض الهيئات الأخرى علي مدار العام؛ لغرس قيم ثقافية واجتماعية أصيلة بين الشباب.

وأكدت نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة أن مسرح المنوعات هذه المرة يتبنى مبادرة "مصر أولا ... لا للتعصب " من خلال عرض مقطوعات تمثيلية تشمل رسالة لنبذ التعصب رافعين شعار في حب مصر.

وتصل مدة حلقة مسرح المنوعات 45 دقيقة ويتكون من 6 فقرات مسرحية مدة كل فقرة 7 دقائق وهي " فقرة الغلط فين _ المثل أيه - أغنية في تمثيلية – شخصيات - فقرة غنائية - فقرة مواهب"

وتقدم وزارة الشباب والرياضة جوائز مالية للمشاركين في الإجابة عن الأسئلة التي يتم عرضها في الفقرات، بمشاركة مجموعة من الفنانين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمن مبادرة "لا للتعصب ".. الشباب والرياضة تستضيف مسرح المنوعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا