ضمن مبادرة "لا للتعصب ".. الشباب والرياضة تستضيف مسرح المنوعات

وتستمر وزارة الشباب والرياضة في تقديم مسرح المنوعات للموسم السابع على التوالي حيث يجوب برنامج "مسرح المنوعات" الجامعات و المنشآت الشبابية وبعض الهيئات الأخرى علي مدار العام؛ لغرس قيم ثقافية واجتماعية أصيلة بين الشباب.
وأكدت نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة أن مسرح المنوعات هذه المرة يتبنى مبادرة "مصر أولا ... لا للتعصب " من خلال عرض مقطوعات تمثيلية تشمل رسالة لنبذ التعصب رافعين شعار في حب مصر.
وتصل مدة حلقة مسرح المنوعات 45 دقيقة ويتكون من 6 فقرات مسرحية مدة كل فقرة 7 دقائق وهي " فقرة الغلط فين _ المثل أيه - أغنية في تمثيلية – شخصيات - فقرة غنائية - فقرة مواهب"
وتقدم وزارة الشباب والرياضة جوائز مالية للمشاركين في الإجابة عن الأسئلة التي يتم عرضها في الفقرات، بمشاركة مجموعة من الفنانين.
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