بسبب 25 مليون جنيه.. تجميد المفاوضات بين الأهلي وإنبي لضم أسامة جلال

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن إنبي طلب الحصول على مبلغ 25 مليون جنيه نظير بيع أسامة جلال للنادي الأهلي بعدما رفض اللاعب التوقيع على عقود التجديد.
وأضاف عمر ربيع ياسين، عبر برنامج ملعب الصقر: "أسامة جلال يتبقي له موسم ونصف فقط مع إنبي، ويرفض التجديد لناديه، ويرغب في الانضمام للنادي الأهلي، وكانت هناك محادثات بين الناديين، لكن الأمور توقفت بسبب مغالاة إنبي في مطالبه المالية".
وتابع:" المفاوضات بين الأهلي وانبي تجمدت تماما، بسبب إصرار إنبي على مبلغ الـ25 مليون جنيه، وهو رقم كبير للغاية".
وتعثرت مفاوضات الزمالك مع مجلس إدارة إنبي، أيضًا لضم أسامة جلال، بسبب المطالب المالية للنادي البترولي.
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