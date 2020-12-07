وتعد بطولة الرجل الحديدي العالمية واحدة من أقوى البطولات العالمية في مجال رياضات السباحة والدراجات والركض.
ويتنافس في البطولة نحو 3 آلاف متسابق من مختلف الجنسيات، وهى بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم بنيوزيلاندا.
ويأتي استضافة مصر لبطولة IRON MAN في إطار سلسلة الأحداث الرياضية الكبرى التي تستضيفها مصر على مدار العام، والقدرة على تحقيق النجاح لها وتنظيمها في أفضل صورة لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانيات متميزة، فضلا عن دور تلك الأحداث في تنشيط السياحة بمصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرياضة يشهد مؤتمر إعلان استضافة مصر لبطوله ironman غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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