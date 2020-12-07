تواجد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك بشكل طبيعي في مران الفريق المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الأولى من مسابقة الدوري العام.

واجتمع عبد الحليم علي واشرف قاسم المشرف على الكرة مع لاعبي الفريق قبل المران بشكل طبيعي وطالبوهم بضرورة التركيز في المرحلة القادمة

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وطالب باتشيكو اللاعبين خلال المران بالتركيز في المرحلة الأخيرة من الاستعدادات قبل انطلاق مسابقة الدوري العام يوم السبت المقبل امام المقاولون العرب.

واكد المدير الفني للاعبين أهمية ضربة البداية وضرورة التركيز في المرحلة القادمة للمنافسة على لقب الدوري مبكرا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد الحليم على يرد علي أنباء استقالته من الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.