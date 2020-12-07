إصابة عائلة عضو مجلس إدارة الأهلي بفيروس كورونا

أعلن جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن إصابة عائلته بفيروس كورونا.

وكتب جوهر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : " الحمد لله رب العالمين، أبي، أمي، أختي وبنتها، مسحة ايجابية لفيروس كورونا".

وعلى الجانب الأخر ، صعد النادي الأهلي إلى المركز 38 على مستوى العالم خلال التصنيف الصادر من موقع "football database" العالمي، بعد حصده بطولتين في أسبوع واحد، بحسم لقب دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، وتحقيق الثلاثية التاريخية.

ونجح المارد الأحمر فى القفز 14 مركزًا دفعة واحدة، برصيد 1722 نقطة، ليصبح الأول أفريقيًا وعربيًا، يتفوق على عدد من الأندية العالمية على رأسها أرسنال الإنجليزي وليل الفرنسي.

واحتل الزمالك المركز 153 برصيد 1567 نقطة، حيث جاء في المركز الرابع أفريقيًا خلف كلٍ من الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي، بينما جاء بيراميدز في المركز 457 عالميًا، بينما حل في المركز 25 أفريقيًا.

من جانب آخر، أعلن محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، خروج وليد سليمان صانع ألعاب الفريق من المستشفى بعد اقتراب شفائه بشكل تام من فيروس كورونا.

وقال محمد شوقى: "إن وليد سليمان غادر المستشفى أمس بعدما أجريت له مسحة وأظهرت حاجته للإعادة، فهى ليست مسحة إيجايبة ولا سلبية، وبخبرتنا فى التعامل مع كورونا طالما ظهرت المسحة إعادة تكون المسحة التى تليها سلبية".

وأضاف: "وليد سليمان لم يتسرع ودخل الجيم مثلما تردد، وليد لم تظهر عليه أى أعراض كل ما فى الأمر أنه مع كل مسحة تظهر إيجايبة قررنا عزله بالمستشفى لأن الفيروس أصاب أكثر من شخص فى أسرته، فقررنا دخوله المستشفى لسرعة شفائه وعزله، وأمضى هناك يومين وخرج بالأمس، وسيجرى مسحة جديدة يتوقع أن تكون سلبية ليتعافى بشكل نهائى".