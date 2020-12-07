كمال درويش يطمئن جمهورالزمالك: لا داعي للقلق على فريق الكرة والبطولات لا تنتهي

أكد الدكتور كمال درويش رئيس الزمالك السابق، ورئيس لجنة حكماء النادي حاليًا، أنه لا داعي للقلق على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأنه يضم لاعبين مميزين ومن أحسن الفرق في إفريقيا ويجب المحافظة عليه وهو الأهم في المرحلة الحالية، وضرورة توفير المستحقات المالية، من أجل السير على نفس المسيرة.

وقال كمال درويش ،فى تصريحات إذاعية: "إن البطولات لا تنتهي ومستمرة، والفريق وصل لنهائي دوري الأبطال، ووافقنا على المساعدة مع اللجنة التى تدير النادي،ولكن الإعلام عنيف للغاية، وهناك ضغط كبير على المسئولين حاليا، نسعى لخدمة الكيان ولسنا ضد أشخاص نحن منتمين لنادي الزمالك، وأعضاء داخل النادي منذ 50 عامًا".

وأضاف:"اللجنة الجديدة تضم مجموعة من المستشارين، تولوا المسئولية منذ فترة وجيزة، وهناك حالة استعجال شديدة، والجميع يريد إحداث تغيير بعض الأمور بشكل سريع".

وفى الإطار ذاته، قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عقد جلسة طارئة مساء اليوم مع اللجنة المعينة لإدارة شئون نادى الزمالك بعد الأحداث التى شهدتها الأيام القليلة الماضية وظهور أنباء تفيد بتقدم أحد أعضاء اللجنة باستقالته.

ومن المقرر أن يحضر الجلسة جميع أعضاء اللجنة المعينة لإدارة شئون نادي الزمالك من أجل الوقوف على كل الصعوبات التى تواجه اللجنة وحل كل الأزمات داخل القلعة البيضاء.

وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء قوية تفيد بتقدم المستشار محمد عطية أحد أعضاء اللجنة المعينة بالزمالك باستقالته بجانب استقالة عبدالحليم على مدير الكرة من منصبه أيضا.

ويسعى الدكتور أشرف صبحى إلى حل كل الأزمات والعقبات التى تواجه الزمالك من أجل بث حالة من الاستقرار داخل النادي الكبير خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:

أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر:

• إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.