حرص أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على الاجتماع بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
وتحدث قاسم مع المدير الفني حول الاستعدادات للفترة المقبلة ومعرفة أي طلبات له قبل انطلاق مسابقة الدوري العام يوم السبت بمواجهة المقاولون العرب في إطار سعي جهاز الكرة في تلبية كل طلبات المدير الفني وكافة اللاعبين.
وقد عاد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق .
وكان اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق بكأس مصر .
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
علم دوت الخليج من مصادر مطلعة أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرر عقد جلسة طارئة مساء اليوم مع اللجنة المعينة لإدارة شئون نادى الزمالك بعد الأحداث التى شهدتها الأيام القليلة الماضية وظهور أنباء تفيد بتقدم أحد أعضاء اللجنة باستقالته .
وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء قوية تفيد بتقدم المستشار محمد عطية أحد أعضاء اللجنة المعينة بـ الزمالك باستقالته بجانب استقالة عبدالحليم على مدير الكرة من منصبه أيضا بجانب حالة كبيرة من الغضب لدى الجماهير بسبب فشل ضم العديد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف قاسم يجتمع بلاعبي الزمالك ويناقش الاستعدادات للفترة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.