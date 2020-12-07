أشرف قاسم يجتمع بلاعبي الزمالك ويناقش الاستعدادات للفترة المقبلة

حرص أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على الاجتماع بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وتحدث قاسم مع المدير الفني حول الاستعدادات للفترة المقبلة ومعرفة أي طلبات له قبل انطلاق مسابقة الدوري العام يوم السبت بمواجهة المقاولون العرب في إطار سعي جهاز الكرة في تلبية كل طلبات المدير الفني وكافة اللاعبين.

وقد عاد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق .

وكان اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق بكأس مصر .

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.