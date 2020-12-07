طارق حامد يشارك بالتدريبات الجماعية للزمالك

انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.



وكان طارق حامد قد حصل على راحة من المران لمدة يومين قبل أن ينتظم بشكل طبيعي في التدريبات اليوم.



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز .

وعاد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق .

وكان بن شرقى يعاني من إصابة في العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الزمالك بكأس مصر .



واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة باللاعب للاطمئنان عليه بشكل سريع قبل بداية المران.



ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.