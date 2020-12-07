أولمبياكوس يسعى للتعاقد مع مهاجم بسبب شبح غياب كوكا

وقالت صحيفة " سبورت داي " أن البرتغالي بيدرو مارتينيز المدير الفني لفريق أولمبياكوس يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد تعويضًا لغياب أحمد حسن كوكا عن الفريق .
وتعرض أحمد حسن كوكا لإصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده مع منتخب مصر في مباراتي توجو ، والتي لعبت في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الجابون .
ويعاني أحمد حسن كوكا من مضاعفات نتيجة لإصابته بهذا الفيروس اللعين مما سيبعده عن الملاعب حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري وفقًا لمسؤولي النادي اليوناني.
وأعلن نادي أولمبياكوس اليوناني مؤخرًا في بيان عبر الموقع الرسمي للنادي يفيد بحالة النجم المصري كوكا حيث أوضح البيان أن حالته جيدة ومستقرة ألا أن المدير الفني الرتغالي فضل إراحته حتى يتعافى ويثبت جاهزيته لخوض المبارايات بنسبة 100%.
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