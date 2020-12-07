نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يتأهب لكسر عقدة برشلونة في دوري أبطال اوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على فريق نادي برشلونة الإسباني في المباراة التي تجمع بينهما يوم غداً الثلاثاء لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد المباراة، تحصيل حاصل من ناحية حسم التأهل لدور الـ 16، لا سيما وأن الفريقين ضمنا التأهل مسبقًا لهذا الدور، إلا أنها تحسم هوية المتصدر.

وستكون المباراة ذات طابع خاص لكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الذي سيواجه برشلونة للمرة الأولى منذ انضمامه لليوفي في صيف 2018 والذي يسعى خلالها لفك عقدة البلوجرانا في التشامبيونزليج حيث لم يسجل في مرماهم.