نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تعاقد بيراميدز مع أحمد الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن أحمد الشيخ اتفق مع بيراميدز على كافة الأمور المالية بقيمة مالية أعلى من التي اتفق بها مع نادي الزمالك.

أضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "مدير التعاقدات بنادي بيراميدز عمرو بسيوني توجه إلى الشيخ في منزله، وتم الاتفاق معه على قيمة مالية مُرضية بالنسبة للطرفين، وتم توقيع العقود وتسجيل اللاعب بصفة رسمية".

وواصل: "الشيخ كان لديه عروض من نادي سيجما التشيكي، وناديين في السعودية والإمارات، لكن الأمر تم حسمه مع بيراميدز، بعد التوصل لاتفاق مالي جيد بالنسبة للاعب".