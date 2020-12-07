الزمالك يؤدي تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة المقاولون

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أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الكروي الأول ينادي الزمالك التدريبات الجماعية المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام.

وشهد المران ، عودة المغربي أشرف بن شرقي للمشاركة في التدريبات، حيث كان يعاني اللاعب من إصابة في العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق أمام طلائع الجيش ببطولة كأس مصر .

وحرص أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بعقد جلسة مع اللاعب للاطمئنان عليه.

كما حرص البرتغالي جايمي على الاجتماع بلاعبي، وطالب بالتركيز في المرحلة الاخيرة من الاستعدادات قبل انطلاق مسابقة الدوري العام يوم السبت المقبل امام المقاولون العرب.

واكد المدير الفني للاعبين أهمية ضربة البداية وضرورة التركيز في المرحلة القادمة للمنافسة على لقب الدوري مبكرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أولى جولات بطولة الدوري.