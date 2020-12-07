نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الحليم علي يتواجد بشكل طبيعي في مران الزمالك اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك بشكل طبيعي في مران الفريق المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الاولى من مسابقة الدوري العام.

واجتمع عبد الحليم علي مع اشرف قاسم المشرف على الكرة على مع لاعبي الفريق قبل المران بشكل طبيعي وطالبهم بضرورة التركيز في المرحلة القادمة .

وانتشرت أخبار أمس ، باعتذار عبد الحليم علي عن منصبه وتقديم استقالته، بعدما تراجع الزمالك عن صفقة أمير عادل بناءاً على قرار جيمي باتشكيو.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.