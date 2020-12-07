الرياضة

عبد الحليم علي يتواجد بشكل طبيعي في مران الزمالك اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - تواجد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك بشكل طبيعي في مران الفريق المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الاولى من مسابقة الدوري العام.

واجتمع عبد الحليم علي مع اشرف قاسم المشرف على الكرة على مع لاعبي الفريق قبل المران بشكل طبيعي وطالبهم بضرورة التركيز في المرحلة القادمة .

وانتشرت أخبار أمس ، باعتذار عبد الحليم علي عن منصبه وتقديم استقالته، بعدما تراجع الزمالك عن صفقة أمير عادل بناءاً على قرار جيمي باتشكيو.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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