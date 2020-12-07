نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يُعلن قائمة الفريق للموسم الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي قائمة الفريق للموسم الكروي الجديد 2020 – 2021 وذلك بعد إغلاق موسم الإنتقالات.
وجاءت قائمة المصري كاملةً على النحو التالي :
حراسة المرمى أحمد مسعود – أحمد دعدور – عصام ثروت – محمد شحاته
خط الدفاع : علاء عطا – محمد صالح – حجاج عويس – محمد جابر – أحمد شديد قناوى – إسلام صلاح – كريم العراقى – محمود حمد – أحمد شوشة – معاذ أنور
خط الوسط : فريد شوقى – عمر كمال عبد الواحد – عمرو موسى – أحمد رفعت – مصطفى سلطان – إيزى إيميكا – إسلام عطية – محمد عنتر – حسن على – سعيدو صنبورى – إبراهيم سعيد – على حمدى
خط الهجوم : كازادى كاسونجو – أحمد جمعة – أوستن أموتو – جريندو عبد اللطيف – زياد فرج