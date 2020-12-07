خط الوسط : فريد شوقى – عمر كمال عبد الواحد – عمرو موسى – أحمد رفعت – مصطفى سلطان – إيزى إيميكا – إسلام عطية – محمد عنتر – حسن على – سعيدو صنبورى – إبراهيم سعيد – على حمدى

وجاءت قائمة المصري كاملةً على النحو التالي :

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي قائمة الفريق للموسم الكروي الجديد 2020 – 2021 وذلك بعد إغلاق موسم الإنتقالات.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يُعلن قائمة الفريق للموسم الجديد في المقال التالي

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.