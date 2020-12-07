نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري ماجواير: لا نفكر في وداع دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هاري ماجواير مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن فريقه لم يفكر مطلقاً في وداع دوري أبطال أوروبا والإنتقال للعب في منافسات اليوروبا ليج.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل مواجهة لايبزيج الألماني تطرق ماجواير للثقة التي يتحلى بها الفريق قائلاً :" أظهرنا الشخصية في العودة من الخلف في كل المباريات التي خضناها خارج ملعبنا (في الدوري هذا الموسم)، لايبزيج يقدم مستويات رائعة على ملعبه ولكننا نتحلى بالثقة".

وعن عدم ثبات مستوى مانشستر: "عدم ثبات المستوى يتعلق بالنتائج، ولكننا نقدم مستوى جيدًا، ولن ننظر إليها، بدأنا بشكل جيد أمام إيفرتون وساوثهامبتون، ولكن استقبلت شباكنا أهدافًا في أوقات سيئة، نعمل بقوة، نشعر بأننا مستعدون، وثبات المستوى تحسن كثيرًا مؤخرًا".