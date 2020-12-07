نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا يكشف حقيقة غضبه من "دكة" البدلاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، الأخبار التي تتردد عن غضبه أثناء جلوسه احتياطيا في مباريات فريقه.

وقال كهربا خلال تصريحات تليفزيونية في قناة الأهلي: "لا يهمني أن أجلس احتياطيا أو أشارك، المهم أن نفوز، أطلب من اللاعبين أن يسمعونني خارج الملعب حال لم أشارك، فاللاعبين تعرضوا لضغط عصبي كبير خلال الموسم الماضي، وكنت أتمنى الشفاء من فيروس كورونا من أجل التواجد فقط حتى ولو لم أشارك".

وأضاف "حب اللاعبين والجهاز الفني والإداري لبعضهم هو السبب في تتويجنا بالألقاب الثلاثة، والكابتن محمود الخطيب له دور كبير معي، كان حريصا على دعم جميع اللاعبين وخاصة أنا، هو بالنسبة لي أسطورة".

وتابع "أفضل شيء في الأهلي أن النادي هو النجم، جميع اللاعبين يساعدون بعضهم البعض، لايهم من سيحرز الهدف، الأهم هو مصلحة الفريق وتحقيق الفوز، ففترة احترافي في البرتغال كانت صعبة بسبب تعرضي لضغوط كبيرة، كنت أتعرض لسباب متواصل".

ونوه: "البعض قال أنني في نصف نهائي الكأس أمام الاتحاد كنت حزينا بسبب جلوسي على دكة البدلاء، وكنت حزينا بسبب تأخرنا بهدف، هل المنطقي أن أضحك وقت خسارة فريقي".

وأتم "أبلغت موسيماني فور وصوله أن هدفي المشاركة في كل المباريات ولدي طموحات كثيرة أسعى لتحقيقها مع النادي، لكن لن أتحدث معه في أي شي، طلبت منه فقط أن يتعامل معي نفسيا بشكل جيد، فهو يحبني كثيرا ويتعامل معي نفسيا بشكل جيد ويحفزني".

وأشار: "مباراة نهائي إفريقيا كانت بالنسبة لي حياة أو موت، لم استطع النوم قبل المباراة بأسبوع بسبب التفكير، كنت أرغب في التواجد والحمد لله أنها انتهت بتتويج الفريق".