الإسماعيلي يعيد حارسه محمد صبحي ويضم التونسي مروان الصحراوي

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق السابق، والمدافع التونسي مروان الصحراوي، وذلك في آخر أيام فترة الانتقالات الحالية. ووقع محمد صبحي (صاحب الـ٣٩ عاما) على عقود انتقاله إلى الإسماعيلي لمدة موسمين مقبلين. كما تعاقد الإسماعيلي مع التونسي مروان الصحراوي لمدة أربعة مواسم قادمة، بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع فريقه السابق البنزرتي.

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