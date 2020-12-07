طبيب سيراميكا كليوباترا: موقف خالد صبحي من مواجهة الإنتاج الحربي يتحدد غدا

واصل خالد صبحي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته التأهيلية، في مران فريقه الذي أقيم عصر اليوم، الإثنين، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

ويعاني خالد صبحي من إصابة، عبارة عن إجهاد في العضلة الضامة، تعرض لها خلال مشاركته في لقاء وادي دجلة الودي الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

وأكد الدكتور فريد رضوان، طبيب فريق "سيراميكا كليوباترا"، أن اللاعب واصل تدريباته تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي، وسوف يتحدد خلال مران الغد مدى جاهزيته للمشاركة في لقاء الإنتاج الحربي.

ويخوض فريق سيراميكا كليوباترا أولى مبارياته بمسابقة الدوري الممتاز، في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، أمام الإنتاج الحربي على ملعب السلام.