الونش راحة من مران الزمالك اليوم

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو مدافع الفريق محمود حمدي "الونش" راحة من التدريبات الجماعية اليوم.
جاء ذلك ضمن البرنامج المحدد له من الجهاز الفني لتجهيزه للتواجد مع الفريق عقب تعافيه من فيروس كورونا والذي ابعده عن الفريق في الفترة الماضية.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
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