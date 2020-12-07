عامر عامر يشارك لأول مرة في مران سيراميكا كليوباترا

خاض عامر عامر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أول تدريباته مع الفريق، ظهر اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.
وكان نادي سيراميكا كليوباترا، نجح في التعاقد مع عامر عامر حارس مرمى نادي الانتاج الحربي، لتدعيم هذا المركز في الفريق قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.
وشارك عامر عامر في مران الفريق كاملا، وظهر بشكل مميز، حيث خاض بعض التدريبات الخاصة مع مصطفى عفيفي مدرب حراس المرمى، وشارك في كل التدريبات مع اللاعبين.
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
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