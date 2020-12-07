وزارة الثقافة والرياضة والشباب تنظم حلقة تعريفية عن المبادئ الأساسية في القانون

نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالمديرية العامة للأنشطة الرياضية صباح امس حلقة تعريفية عن مفهوم القانون واساسياته قدمها محمد بن هلال العدوي رئيس قسم الاندية الرياضية بالمحافظات بالانشطة الرياضية بالوزارة

تطرقت الحلقة الى محاور مقدمة عن المفهوم القانوني وانواع القواعد القانونية وخصائصها والفرق بين قواعد القانون وغيرها من القواعد وتقسيمات القانون وخصائصه والنظام القضائي في السلطنة .

وصرحت زيانة اليعربية مديرة دائرة الهيئات النوعية بالمديرية العامة للانشطة الرياضية قائلة : تسعى المديرية العامة للانشطة الرياضية من خلال سلسة الحلقات التعريفية المنفذة الى استعراض الآليات الملائمة لتحسين بيئة العمل والتواصل نحو التسهيل والتعريف بالإجراءات المتبعة، كما تسعى كذلك الى تثقيف موظفي الوزارة حول مفاهيم العمل الرياضي المؤسسي واضافت : شهدت حلقات العمل المنفذة تجاوبا جيدا وتعاونا كبيرا من المشاركين وكذلك المحاضرون والتي من شأنها الارتقاء بالجوانب الإدارية .

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