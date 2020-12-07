تحديد 15 يناير القادم لانطلاق مسابقات اتحاد اليد بدوري الدرجة الثانية ومسابقة درع الوزارة

في الاجتماع المشترك بين لجنة المسابقات والأندية

تصوير ـ إبراهيم الشكيلي :

عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد ظهر أمس اجتماعا مشتركا مع الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي الجديد 2020/2021 وذلك بمقر الأكاديمية الأولمبية العمانية بمبنى اللجنة الاولمبية العمانية والاتحادات الرياضية بحضور موسى بن خميس البلوشي أمين السر العام للاتحاد العماني لكرة اليد وعثمان بن الماس القاسمي أمين صندوق الاتحاد العماني لكرة اليد ومحمد بن سالم العلوي عضو مجلس إدارة اتحاد اليد عضو لجنة المسابقات وممثلي الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد، في بداية الاجتماع ألقى موسى البلوشي كلمة رحب فيها بالحضور وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية في تطوير مسابقات الاتحاد التي كان لها الاثر الايجابي في مسيرة المنتخبات الوطنية المختلفة، ثم تطرق بعد ذلك إلى توقف منافسات الموسم الرياضي 2019/2020 بسبب جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19 ” كما تحدث في اللقاء عن عودة الأنشطة الرياضية من جديد بعد توقف منذ شهر مارس الماضي، بعد ذلك التحدث عن البروتوكول الصحي الذي سيتم تطبيقه هذا الموسم في مسابقات الاتحاد من أجل المحافظة على سلامة اللاعبين، كما تم خلال اللقاء استعراض روزنامة الموسم الرياضي الجديد للمسابقات التي ينظمها الاتحاد وكان من ضمنها مباراة السوبر والتي كان مقررا إقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري، حيث تم الغاؤها بناء على رغبة الفريقين .

واستعراض المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية في عام 2021 منها المشاركة في دورة الالعاب الخليجية الثالثة التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 7 وحتى 17 مارس 2021 ودورة الالعاب الآسيوية الشاطئية بالصين خلال الفترة من 2 وحتى 10 ابريل 2021 و البطولة الآسيوية للشباب بايران خلال الفترة من 20 و30 مارس 2021 وبطولة كأس العالم والتصفيات الآسيوية والتي لم يتم تحديد موعد اقامتها بعد .

مواعيد جديدة

وقد خرج الاجتماع المشترك بعدة توصيات منها تحديد موعد انطلاق المسابقات بداية من تاريخ 15 يناير القادم في مسابقة دوري الدرجة الثانية ومسابقة درع الوزارة أما دوري الدرجة الاولي سوف ينطلق يوم 20 مارس القادم عقب المشاركة في دورة الالعاب الخليجية الثالثة بالكويت

فترة التسجيل

ستكون فترة التسجيل الأولى للاعبين العمانيين والاجانب خلال الفترة من 9/12/2021 ولغاية 6/1/2021 وتكون فترة التسجيل الثانية للاعبين العمانيين والاجانب خلال الفترة من 25/2/2021 وحتى 15/3/2021 والسماح بتسجيل 22 لاعبا في كشوف النادي من ضمنهم عدد (2) لاعب اجنبي والسماح بتسجيل (2) لاعب اجنبي شريطة ألاّ يكون من ضمنهم حارس مرمى والسماح لـ5 لاعبين من فئة الشباب باللعب مع فريق الاول .

الجدير بالذكر أن 23 ناديا اكدت مشاركتها في مسابقات الاتحاد ففي دوري الدرجة الأولى تقدمت 6 أندية وهي نادي عمان ومسقط واهلي سداب والسيب ومجيس وصلالة وفي دوري الدرجة الثانية 12 ناديا وهي النصر و الخابورة والشباب وصحم والعروبة والطليعة ونزوى وقريات وصحار والاتحاد وظفار والسويق، أما مسابقة درع الوزارة ستشهد مشاركة 19 ناديا وهي نادي عمان ومسقط وأهلي سداب والسيب ومجيس وصلالة والنصر والشباب وصحم والعروبة والمصنعة والطليعة وقريات وفنجاء وصحار والاتحاد ومصيرة وظفار والسويق.

وفي مسابقة دوري الشباب مشاركة 13 ناديا وهي مسقط و اهلي سداب والسيب ومجيس وصلالة والشباب وصحم والعروبة ونزوى وفنجاء وصحار وظفار والسويق وفي دوري الناشئين مشاركة 15 ناديا وهي مسقط واهلي سداب والسيب ومجيس وصلالة والشباب وصحم وخصب والعروبة والطليعة ونزوى وقريات وصحار وظفار والسويق.