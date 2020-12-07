ختام برنامج أسلوب الحياة لرياضة الفتاة بمحافظة الداخلية بمشاركة 22 فتاة

نـزوى – من سالم بن عبدالله السالمي:

اختتمت إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الداخلية برنامج الرياضة أسلوب حياة الذي انطلق مع بداية هذا العام، بمشاركة 22 فتاة من مختلف الأعمار، رعى حفل الختام سعادة بنت سالم الإسماعيلية مدير دائرة الرياضة النسائية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب .

اشتمل الحفل على الأيروبك والألعاب الترفيهية وإعلان نتائج الخاسر الأكبر شمل البرنامج طوال العام 3 حصص تدريبية في الأسبوع خلال الفترة الصباحية تبدأ الحصة بالأيروبك ومن ثم ساعة في تعليم السباحة بواقع ساعتين في اليوم من البرنامج المعد وذلك بوجود مدربة السباحة أمنية السيد التي تشرف على البرنامج واللجنة المشكلة لتنفيذ أنشطة الفتيات والتي تبذل قصارى جهدها لتنويع أنشطة الفتيات واضافة الجديد دائما

كما تشرف أخصائية التغذية على الجوانب الصحية للمشاركات ومدى استفادتهن في هذا الجانب ، حيث تم اتباع برنامج صحي غذائي يناسب كل مشتركة وارشادها بطريقة غذاء تناسب طبيعة جسمها وهذا ما أكسب المشاركات ثقافة غذائية استفادت منها وأفادت عائلتها بنشر هذه الثقافة وهذا ما يهدف اليه البرنامج وهو نشر الوعي من خلال إيصال المشاركات رسالتهن الى المجتمع بأن الرياضة أسلوب حياة يومي .

وتقول موزة بنت ناصر السيبانية المشرفة على البرنامج بأنه يعنى بالاهتمام برياضة المرأة وإيجاد بيئة آمنة وخاصة لها ، حيث حقق البرنامج ثمارا طيبة في ختام البرنامج والذي يهدف إلى توعية ونشر رسالتنا للمجتمع بأهمية الرياضة اليومية في ظل حياتنا المعاصرة وتحقيق الوزن الصحي والمحافظة عليه وتعزيز الثقة وكسر عامل الخوف عند ممارسة السباحة وتقديم الدعم النفسي بالاستمرارية في أداء التمارين الرياضية للوصول للوزن المطلوب وتشجيع السيدات للانضمام للبرنامج والمشاركة في الفعاليات الرياضية والصحية .

وأضافت موزة السيبانية نتقدم بالشكر لمشروع نزوى لأنماط الحياة الصحية وما يقوم به من دور بارز في المجتمع على تعاونهم ومساندتهم لنا دائما ومنذ بداية البرنامج في اخذ القياسات عند بداية البرنامج ومشاركتنا في نهاية البرنامج لنقيس مستوى ما استفادت منه المشاركات ومدى الرضا بما حققته المشاركات من بداية البرنامج حتى نهايته.