غدا… انطلاق المحطة الرابعة من فعاليات المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية بميدان البشائر

تنظمه الهجانة السلطانية

أدم ـ من سالم بن خليفة البوسعيدي :

يحتضن ميدان البشائر للهجن العربية بولاية أدم صباح غد منافسات المحطة الرابعة من المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية للموسم الثامن عشر 2020/2021 الذي تنظمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، وذلك على مدى يومين ويتضمن السباق اقامة 45 شوطا لمختلف الفئات حيث سيشهد اليوم الأول 30 شوطا على فترتين صباحية ومسائية ، 19 شوطا في الفترة الصباحية لفئة الحجائج منها 13 شوطا للبكار و 6 أشواط للجعدان لمسافة 3 كم ، فيما خصصت الفترة المسائية لفئة اللقايا وتشتمل على 11 شوطا خصص منها 8 أشواط للبكار و 3 أشواط للجعدان لمسافة 4 كم .

وفي اليوم الثاني سيقام السباق في الفترة الصباحية ويشتمل على 15 شوطا خصصت 6 أشواط لفئة الجداع منها 4 أشواط للبكار وشوطان للجعدان لمسافة 5 كم ، أما في فئة الثنايا فخصص لها 3 أشواط منها شوطان للبكار وشوط واحد للجعدان لمسافة 6 كم ، وفي فئة الحول سيكون هناك 3 أشواط وشوط واحد للزمول لمسافة 6 كم ، كما سيقام أيضا شوطان لركض العرضة الطويل لفئتي الثنايا والحول لمسافة كيلومتر ونصف .

الجدير بالذكر أن الهجانة السلطانية قد أعلنت عن الضوابط والإجراءات الاحترازية أثناء إقامة السباق وهي الالتزام بتعليمات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا للحد من انتشار المرض، ومنع حضور الجمهور والأطفال لمتابعة السباق ، والالتزام بارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل ، ومنع تجمع المشاركين عند نقاط التحضير أو خط النهاية أو أي مكان بالميدان ، والاكتفاء بشخص واحد مع كل ناقة أثناء التحضير ، ويجب ألا يزيد عدد الأشخاص في السيارة الواحدة عن ثلاثة أشخاص أثناء متابعة السباق ، كما أكدت الهجانة السلطانية أن الجهات المعنيّة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، كما أنها ستقوم بإيقاف السباق في حالة عدم تقيد المشاركين بالإجراءات الاحترازية .

ومن أبرز شروط المشاركة في السباق اقتصار المشاركة على النوق العمانية الأصيلة والمملوكة كلياً من قبل مواطنين عمانيين ويمنع منعاً باتاً التنشيط بالدم أو استخدام المواد المنشطة والصدمات الكهربائية والمحفزات الأخرى ، كما سيتم فحص المنشطات والمحفزات من جميع الأشواط، وفي حالة اكتشاف منشطات فإن الجائزة سوف تُحجب، كما توجد لجان مختصة بالتسنين والتشبيه وتحديد الفئات العمرية، أما شروط المشاركة في أشواط ركض العرضة الطويل هي أن تكون الناقة المشاركة ناقة عرضة وعليها زانة العرضة كاملة، وأن لا يقل عمر الركبي عن 20 عاماً . وأن تقتصر المشاركة على شوطين من فئتي الثنايا والحول .

