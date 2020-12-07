اتحاد الهجن يوقع مع أوكسيدنتال عمان اتفاقية تعاون لدعم سباقات الهجن

تقدم الشركة بموجبها ٢٠ سيارة

كتب- سهيل بن ناصر النهدي :

وقع الاتحاد العماني لسباقات الهجن امس اتفاقية تعاون مع شركة اوكسيدنتال عمان، تقوم الشركة بموجبها بتقديم دعم لسباقات الهجن بالسلطنة وذلك تحت رعاية سعادة رشاد بن أحمد بن محمد بن عمير الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب وتنص اتفاقية الرعاية على تقديم شركة أوكسيدنتال عمان (20 سيارة) موزعة على السباقات التي تقام في مناطق الامتياز بمحافظات الوسطى والظاهرة والداخلية وكذلك في السباق العام الذي سيقام في محافظة شمال الباطنة، و دعم مالي قدره 4 آلاف ريال عماني لتغطية تكاليف الجوانب التنظيمية للسباقات.

وقد وقع الاتفاقية من جانب الاتحاد العماني لسباقات الهجن سعيد بن سعود الغفيلي رئيس الاتحاد، فيما وقعها من جانب الشركة ستيفن كيلي الرئيس والمدير العام لشركة أوكسيدنتال عمان.

وتاتي هذه الاتفاقية للسنة السابعة على التوالي، حيث تدعم اوكسيدنتال عمان سباقات الهجن بشكل سنوي وتقدم عددا كبيرا من السيارات في إطار مسؤوليتها المجتمعية وتشجيع رياضة الهجن.

شراكة حقيقية

قال سعادة رشاد بن أحمد بن محمد بن عمير الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب بأن مثل هذه المبادرات التي تقدمها شركات القطاع الخاص للمجتمع المحلي لها فائدتها الكبيرة وأن توقيع الاتفاقية بين اتحاد الهجن وشركة أوكسيدنتال عمان انكربوريتد يأتي كشراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص من أجل توفير بيئة مناسبة لمثل هذه الفعاليات الرياضية وغيرها التي تقيمها الوزارة، وأضاف سعادة الشيخ وكيل الوزارة للرياضة والشباب بأن الاتحاد والشركة اعتادا سنويا المشاركة سويا في دعم سباقات الاتحاد العماني للهجن وهذا بكل تأكيد سيكون له مردوده الايجابي على الفائزين والمشاركين في هذه المسابقات على وجه الخصوص وعلى سباقات الهجن بشكل عام، متمنيا أن يكون التوفيق حليف المشاركين في هذه السباقات والفوز بالمراكز الأولى، ومقدما شكره للشركة لدعمها الدائم للاتحاد العماني لسباقات الهجن على وجه الخصوص وللقطاع الشبابي على وجه العموم، متمنيا بأن تحذو الشركات الأخرى حذوها في دعم المناشط والفعاليات.

الحفاظ على الموروث

من جانبه أوضح سيف بن خلفان البوسعيدي نائب الرئيس للموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية في شركة أوكسيدنتال بان الشركة تحرص دوما على تبني المبادرات الرامية لخدمة المجتمع العماني، التزاما منها بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، والتي تعود بالنفع على هذا الوطن وأبنائه. ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية لشركة أوكسيدنتال عمان، وحرصها الشديد على رعاية الأنشطة الرياضية بكافة مجالاتها وخاصة سباقات الهجن والتي تمثل موروثا مهما خاصة في مناطق الامتياز وايضا دعما لتوجهات الحكومة الرشيدة في الاهتمام بموروث الهجن العمانية والتي تعد رافدا تراثيا واقتصاديا واجتماعيا مهما، وذلك هو التوجه الذي تنتهجه اوكسيدنتال عمان للعمل مع الاتحاد العماني لسباقات الهجن والذي يعمل لترجمة توجهات حكومتنا الرشيدة بالاهتمام بهذا الموروث، فقد حرصت الشركة وللعام السابع على التوالى، على دعمها الحصري لسباقات الهجن بالسلطنة والسعي إلى تقديم كافة السبل المتاحة لإنجاحها. ولتوطيد العلاقة مع المجتمع العماني عامة والمحلي خاصة، فقد عملت الشركة على تسخير مواردها في توفير كل ما هو مطلوب لإتمام هذه المبادرة التي تعتبر من الرغائب الملحة للمجتمع العماني.

واضاف المسكري أن المتتبع لمسيرة سباقات الهجن في السلطنة، يجد فيها تطورا ملحوظا في كل عام، وإيمانا منا بأهمية هذا الحدث والتأثير الايجابي الذي يحققه للمشاركين فيه والذي لا يمكن حصر فائدته من إقامة هذه السباقات للمتسابقين أو أصحاب الإبل فقط، إذ أن الفائدة تعم العديد من الأطراف لتشمل نواحي عديدة، على غرار اصحاب المشاريع الصغيرة والمحيطة بمواقع إقامة هذه السباقات، وكذلك الفائدة المالية من ارتفاع سعر الابل من ذات الفصيلة والذي يعد مكسبا اقتصاديا كبيرا لأصحابها. ولا بد من الاشارة الى الفائدة الاجتماعية المصاحبة لهذا الحدث ايضا، والتي تتمثل في تشجيع مربي الابل على اقتناء الفصائل الأصيلة والمحافظة على سلالاتها، وكذلك ربط الجيل الجديد بثقافة تربية الإبل والاهتمام بها كمصدر دخل واعتبارها جزءا من التاريخ والموروث الذي تسعى أوكسيدنتال عمان للمحافظة عليه من خلال دعمها المستمر لهذا الحدث.

سعداء بتوقع الاتفاقية

قال سعيد بن سعود الغفيلي رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن عقب توقيع الاتفاقية: نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة أوكسيدنتال عمان واستمرارها في دعم سباقات الهجن للسنة السابعة على التوالي وفي هذا الموسم قدمت 20 سيارة لاربعة سباقات مهمة مقسمة على الولايات التي تقع في مناطق الامتياز النفطي وهي هيماء وأدم وعبري بالاضافة الى السباق العام الذي سيقام في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة خلال الفترة من 1 الى 4 مارس 2021م، مشيرا بأن أثر هذا الدعم سيكون إيجابيا للقاطنين في مناطق الامتياز وحافزا لهم للمشاركة والمنافسة وتحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى في السباقات لينالوا شرف التتويج والتكريم.

واوضح الغفيلي بان مثل هذه المبادرات التي تقدمها شركات القطاع الخاص للمجتمع المحلي لها مكانتها الكبيرة ما بين مربي واصحاب الهجن ومردودها الايجابي على المواطن في الجوانب الاقتصادية واثراء السباقات بشكل اكبر لذلك لا زلنا نؤكد بان شركات القطاع الخاص مطالبة بتقديم المزيد من الدعم والرعاية لكافة الانشطة الرياضية بالسلطنة وسباقات الهجن جزء من تلك الرياضة التي تحتاج للمزيد من الدعم.