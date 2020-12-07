اليوم … منتخبنا الوطني للناشئين يختبر نفسه أمام نظيره البحريني في تجربة ودية

في معسكره الخارجي بالبحرين

يخوض منتخبنا الوطني للناشئين في تمام الساعة السادسة مساء اليوم لقاءه الودي الأول أمام شقيقه المنتخب البحريني ، وذلك ضمن المعسكر الخارجي الذي يتواجد به الاحمر الصغير حاليا في مملكة البحرين الشقيقة والذي يستمر حتى 13 ديسمبر الحالي ، حيث يواصل منتخبنا استعداداته المكثفة للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام العام القادم ، علما بأن هناك مواجهة ودية ثانية بين المنتخبين الشقيقين ستقام في ذات التوقيت مساء الجمعة القادم إن شاء الله تعالى .

الجدير بالذكر ، أن بعثة منتخبنا وصلت إلى البحرين فجر أمس الأول ، وخضعت بكامل أفرادها إلى فحوصات كورونا ( كوفيد 19) من أجل التأكد من خلوهم من هذا الفيروس الذي بات مقلقا للعالم أجمع ، حيث سارت الأمور بكل سهولة ويسر حتى النهاية ، فيما بدأ الاحمر الصغير أولى حصصه التدريبية السادسة مساء .

بعثة المنتخب

تتكون بعثة المنتخب الوطني للناشئين في المعسكر الحالي بالبحرين من هلال بن علي العوفي مدربا ومبارك بن خميس العلوي مديرا للفريق وسلطان بن محمد الطوقي مساعد المدرب وحسن بن راشد النعيمي مدرب الحراس وحسان القصوري مدرب اللياقة البدنية وخليل بن خلفان البوسعيدي اخصائي العلاج الطبيعي ومنصور بن علي الزعابي مدلكا وبدر بن سلطان البطاشي مسؤول المهمات ، بالاضافة إلى (23) لاعبا وهم : محمد بن عبدالله المقبالي (صحار) وسالم بن سليمان العبدلي وجواد بن خليفة العزي وحمزة بن سالم العيسري وعبدالرحمن بن بدر الجابري (السيب) وعبدالعزيز بن فاضل الرزيقي وعمار بن ياسر السعدي ومشاري بن علي الحسني ومهند بن مبارك السعدي ولقمان بن صالح الجديدي ومرشد بن خميس الحمحمي (السويق) وفهد بن خميس المخيني ومأمون بن سعيد العريمي (العروبة) وتركي بن عبدالله بيت ربيع (الاتحاد) وعبدالعليم بن عبدالله الرواحي وأيهم بن خلفان الرقادي (فنجاء) وعبدالمجيد بن عبدالحافظ البلوشي وعلي بن حسن البلوشي والمنذر بن ناصر الحسني (نادي عمان) ومحمد بن عبدالحكيم بيت سبيع (النصر) وخالد بن عبدالعزيز الهاشمي (النهضة) والمعتصم بن غانم السمين (ظفار) ومنصور بن عزيز العامري (السلام).