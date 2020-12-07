سلة 16 بنات «ب» في سموحة تتربع على قمة الدور الأول

واصل فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 16 سنة بنات (ب) بقيادة الكابتن محمود حسن انتصاراته في إطار مباريات بطولة المنطقة وتربع علي قمة الدور الأول بعد أن حقق الفوز الثامن علي التوالي والعلامة الكاملة وتغلب علي نظيره سبورتنج (ج) 34/14 ليكتب الفريق إسمه ضمن الكبار متألقا مع أداء ولا أروع وجهاز فني متميز.
وكان الفريق قد استهل مبارياته بالفوز علي نظيره مركز شباب سموحة (ب) 78/14 ثم سبورتنج (ج) 37/13 ثم سبورتنج (د) 87/2 ثم الترام (ب) 63/5 ثم مركز شباب سموحة 55/5 ثم سبورتنج (د) 78/8 ثم الترام (ب) 94/24.
يضم الفريق النجمات: جني هاني وكنزي هشام ونادين ضياء وأمينة محمد وسارة محمد وجني أيمن وياسمين محمد وحبيبة ناجي ونور محمد وريم عصام ومريم إسماعيل وملك خالد وريتاج أحمد وريم علي ومريم تامر ومايا محمد وملك خالد وفرح جاسر وريهام إيهاب وملك إسماعيل.
بينما يضم الجهاز الفني الكابتن محمود حسن مدرب والكابتن حازم عطية مساعد مدرب والكابتن بسمة محمد إداري والكابتن نعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لقطاع الناشئين والبراعم تحت إشراف الكابتن أيمن إبراهيم المشرف الفني لقطاع الناشئين والبراعم والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن أيمن ناجي رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.
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