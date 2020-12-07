من عبد الله السعيد إلى أحمد الشيخ .. بيراميدز يحتضن لاعبي الأهلي

بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز منافسًا شرسًا في الدوري المصري والبطولات الإفريقية، بعد أن تمكن من الوصول إلى نهائي البطولة الكونفدرالية الإفريقية، وتمكن من حصد المركز الثاني بعد أن خسر من نهضة بركان المغربي في مباراة وصفها المحللون بأنها مثيرة بسبب الأحداث التي دارت بها.

بيراميدز تمكن من الحصول على توقيع مجموعة من لاعبي النادي الأهلي في الموسم الجديد لتدعيم صفوفه والتتويج بالبطولات هذا العام بعد أن تمكن من حصد المركز الثالث في الموسم المنقضي وما قبله.

بدأت القصة من عبد الله السعيد الموصوف دائمًا بـ " اللي مالوش بديل" حصل بيراميدز على خدمات السعيد بعد معاناة طالت كثيرًا من تجميده في الاهلي وتوقيعه للزمالك واعارته لأحد الدوريات الأوروبية، ثم العودة الى بيراميدز بتدخل من المستشار تركي ال الشيخ مالك النادي في وقتها.

ومن هنا بدأت كلمة الاحتراف بين لاعبي كرة القدم المصرية والأسعار ارتفعت بشكل مبالغ فيه، وبدأ السوق المصري في انتقالات اللاعبين وارتفعت أسعارهم بشكل كبير.

ويعتبر بيراميدز المحتضن الأكبر للاعبي النادي الأهلي بعد نادي الجونة الذي تمكن من الحصول على توقيع 11 لاعبا من النادي الأهلي في الفترة الماضية حتى انتهت اعارتهم نهاية هذا الموسم.

أثيرت ضجة كبيرة على لاعبي النادي الاهلي وبدأت الشائعات حول اللاعب الجوكر محبوب الجماهير أحمد فتحي لاعب الجبهة اليمنى بالنادي الاهلي، ومن ثم استقبلت الجماهير صدمة قوية برغبة اللاعب في تغيير مساره والانتقال الى نادي بيراميدز بعد أن طالت المفاوضات مع مسؤولي النادي الأهلي لتجديد عقد اللاعب.

ومن بعده اعلان شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي عن رغبته في الرحيل، وانتشرت الاخبار التي تفيد أنه انتقل الى نادي بيراميدز، وبالفعل قبل بداية الموسم الجديد كان النادي يعلن عن الصفقة في مؤتمر صحفي.

وكانت الفاجعة بالنسبة لجماهير النادي الاهلي هو رحيل العفيجي رمضان صبحي جناح الفريق الذي استمر فترة طويلة في مفاوضات مع نادي هدرسفيلد الإنجليزي الذي كان يملكه، ولكن فضل صبحي الانتقال الى نادي بيراميدز وبالفعل تم الإعلان عن اتمام الصفقة في مؤتمر صحفي كبير.

وبعد أن استغنى النادي الأهلي عن اللاعب أحمد الشيخ منذ أيام قليلة، وتم عرضه على الزمالك، تمكن بيراميدز من الحصول على توقيع اللاعب أمس في صفقة حرة ليصبح اللاعب هو الصفقة الخامسة التي اتمها بيراميدز منذ دخولة الدوري المصري من النادي الأهلي بطرق مختلفة.