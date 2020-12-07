تعافي وليد سليمان من فيروس كورونا

أعلن وليد سليمان لاعب النادي الأهلي اليوم الاثنين تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وقال وليد سليمان عبر شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور، إن نتيجة المسحة التي خضع لها جاءت سلبية، موجها الشكر لكل من سانده في أزمته الأخيرة.

وأصيب سليمان بفيروس كورونا المستجد قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الأهلي كذلك سلبية المسحة التي خضع لها أليو ديانج لاعب وسط الفريق وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة المصرية خلال الأيام الماضية.

وأصيب ديانج بفيروس كورونا قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي توج الأهلي بلقبه للمرة التاسعة في تاريخه.

ويستعد المالي أليو ديانج ووليد سليمان للانتظام في تدريبات الفريق فور انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب التتويج بكأس مصر للمرة الـ37 في تاريخ النادي.