10 صفقات جديدة.. علاء عبد الغني يكشف آخر استعدادات المقاولون لمواجهة الزمالك في الدوري

كشف علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، آخر استعدادات فريقه لمواجهة الزمالك فى الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020 - 2021 والمقرر لها السبت القادم.
وقال علاء عبد الغنى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، "الأمور تسير بصورة طبيعية، ونستعد على قدم وساق لمواجهة الزمالك، وكل الظروف مهيأة لتقديم مباراة قوية فى افتتاح الدورى".
وأضاف علاء عبد الغنى، "التأهل الأفريقى فى أول ظهور بالكونفدرالية على حساب بطل جيبوتى منحنا دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة الزمالك، فى ظل الدعم الذى نتلقاه من مجلس إدارة المقاولون العرب، ونسعى لتقديم موسم مميز يشبه أداء الموسم الماضى".
وضم المقاولون العرب، 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم "أحمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز، باسم على، وأحمد مجدى".
وكان المقاولون حقق فوزًا عريضًا عندما تغلب على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى بتسعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى إياب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحجز ذئاب الجبل تأشيرة التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 10/1.
ومن المقرر أن يلتقى المقاولون بالنجم الساحلى التونسى فى دور الـ 32 بالكونفدرالية، على أن تقام مباراة الذهاب فى مصر نهاية ديسمبر الجارى، فيما تقام مباراة العودة فى تونس فى بداية يناير.
يذكر أن المقاولون العرب، عادل المقاولون العرب الرقم القياسي للأندية المصرية على مستوى تسجيل الأهداف في مباراة واحدة، بعدما فاز بنتيجة 9-1 أمام أرتا سولار ممثل جيبوتي، أول أمس، الجمعة، في الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية الإفريقية.
وتساوي المقاولون العرب مع الأهلي الذي سجل أيضًا 9 أهداف في مباراة واحدة أمام فريق "إطلع برا" بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا التي حققها الفريق الموسم الماضي.
وتأهل المقاولون العرب إلى دور الـ32 الأول من الكونفدرالية حيث سيلعب ضد النجم الساحلي التونسي في مواجهة صعبة بالنسبة للفريقين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 صفقات جديدة.. علاء عبد الغني يكشف آخر استعدادات المقاولون لمواجهة الزمالك في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.