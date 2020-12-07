صدمة جديدة لـ مرتضى منصور.. إزالة لافتاته وصوره من نادى الزمالك

قامت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بإزالة بعض لافتات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول والذي تم تجميد مجلسه مؤخرا.

وأصدرت اللجنة قرارا بإزالة كل الصور الخاصة برئيس نادي الزمالك السابق التي تم وضعها في جميع أنحاء النادي وقام عمال بالنادي بإزالتها ماعدا بوابة واحدة هى المطلة على وزارة الشباب والرياضة.

كانت وزارة الشباب والرياضة قامت بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي الأبيض في الفترة الحالية.

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٣ على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب القلعة البيضاء، بالجولة الأولى من المجموعة الثانية من بطولة الجمهورية للناشئين.

وأحرز الهدفين للزمالك أحمد عبدالرحيم "ايشو" و عبدالله محمد.

ويقود الفريق أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا ، ويساعده عامر صبري مدرب عام - وحسام أسامة مساعد ، ومحمد عبد الرحيم "ميشو" مدير إداري للفريق ، ومدرب حراس ايمن الطويل ، و خالد عبد الرسول علاج طبيعي.