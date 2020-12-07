نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يتدخل في تجديد مبابي لعقده مع باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل أسم نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، في الجدل المثار حالياً حول مفاوضات إدارة النادي الفرنسي، لتجديد عقد زميله كيليان مبابي.

وذكرت صحيفة لو باريزيان في تقرير نشر اليوم الإثنين، أن مبابي متردد في تجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2022، لأنه يريد الحصول على ضمانات معينة من إدارة ناديه الفرنسي.

وتابعت الصحيفة أن مبابي رحب بالتفاوض حول تمديد التعاقد داخل حديقة الأمراء، ولكنه يطلب ضمانات رياضية في المقام الأول، مشيرة إلى أن البقاء في باريس، لن يضر المهاجم الفرنسي الشاب ماديًا مقارنة بالعروض المقدمة له من ليفربول وريال مدريد، حيث يتقاضى مبابي 1.9 مليون يورو شهريًا.

وأختتمت أن كيليان مبابي يهتم كثيرًا بما تنتهي إليه مفاوضات النادي، لتمديد تعاقد زميله نيمار جونيور، كما أن ماركو فيراتي ونيمار يشجعان كيليان مبابي على توقيع عقد جديد مع النادي الباريسي.