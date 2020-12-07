نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة خاصة بين باتشيكو وقاسم على هامش مران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الكروي الأول ينادي الزمالك التدريبات الجماعية المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام.

وحرص أشرف قاسم المشرف العام على الاجتماع مع باتشيكو ، للحديث عن الاستعدادات للفترة المقبلة ومعرفة أي طلبات له قبل انطلاق مسابقة الدوري العام يوم السبت المقبل.

كما منح الجهاز الفني للفريق محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق راحة من التدريبات الجماعية اليوم، وذلك ضمن البرنامج المحدد له من الجهاز الفني لتجهيزه للتواجد مع الفريق عقب تعافيه من فيروس كورونا والذي ابعده عن الفريق في الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري، ولم يتم تحديد الملعب لحين الحصول الموافقات الأمنية.