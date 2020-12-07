نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيمانى يبدأ الاستعداد للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، في التخطيط للموسم الجديد، وأستهل الأمر بعقد جلسة مع الجهاز المعاون غدا، الثلاثاء، للاستقرار على برنامج إعداد الفريق للفترة المقبلة.

ويرتبط الأهلي بمواجهات قوية على الصعيدين المحلى والأفريقي، حيث يلاقى نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي، بجانب مناقشة الأخطاء الفنية التي وضحت خلال لقاءات الفريق الأخيرة وتحتاج لحلول سريعة، بعدما أبدى المدير الفنى تحفظه على أداء اللاعبين خصوصا المهاجمين.

وقرر المدير الفنى منح عدد من الأساسيين راحة من المشاركة في بداية الدورى، خوفا من تعرضهم للإصابة بسبب الضغوط الكبيرة التي أصابتهم نتيجة المشاركات المستمرة في المباريات.

ويسعى موسيماني لتجهيز العناصر الجديدة المنضمة للفريق للمشاركة في جولة البداية في دورى أبطال أفريقيا الذي يستهله الفريق بمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر أحد يومى 22 أو 23 ديسمبر الجارى في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.