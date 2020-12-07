نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا قبل منافسات الجولة الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا صراعًا شرسًا على بطاقة التأهل لدور الـ16 بالبطولة الأوروبية بين الثلاثي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ولايبزيج الألماني، قبل مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة والمقرر لها غدا الثلاثاء.

ويمتلك مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ولايبزيج الألماني فرص قوية للتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تساوى الثلاثي في رصيد النقاط ولكل منهما 9 نقاط، وستكون الجولة الأخيرة هي الحاسمة للفريقين المتأهلين من هذه المجموعة.

ويواجه مانشستر يونايتد في الجولة الأخيرة فريق لايبزيج الألماني على ملعب "ريد بول آرينا لايبزيج" في مواجهة نارية يبحث خلالها كلا الفريقين عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل ضمان الصعود للدور الثمن نهائي من البطولة الأوروبية.

وفي المباراة الثانية يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره بلدية اسطنبول باشاكشهير التركي على ملعبه "حديقة الأمراء" في مواجهة قد تكون سهلة نسبيا للفريق الفرنسي، ويحتاج للفوز أو التعادل من أجل التأهل مباشرة للدور التالي من البطولة، أما في حالة خسارته سوف ينتظر نتيجة مباراة مانشستر ولايبزيج.

وإليكم ترتيب المجموعة الثامنة قبل الجولة الأخيرة:

1- مانشستر يونايتد (انجلترا) 9 نقاط

2- باريس سان جيرمان (فرنسا) 9 نقاط

3- لايبزيج (ألمانيا) 9 نقاط

4- بلدية اسطنبول باشاكشهير (تركيا) 9 نقاط

يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراتي مانشستر يونايتد مع لايبزيج، وباريس سان جيرمان و بلدية اسطنبول، في تمام العاشرة مساء غدا الثلاثاء، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية.