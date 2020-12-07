غياب حسام عاشور عن لقاء بيراميدز في افتتاح الدوري.. اعرف السبب

ويرغب محمد مصيلحي رئيس النادي في تخطي كافة السلبيات التي تعرض لها الفريق الأول خلال الموسم الماضي مما تسبب في تراجع ترتيب أبناء الثغر في جدول ترتيب الدوري المصري.

وعكف محمد مصيلحي عقب التعاقد مع العميد حسام حسن ليتولي القيادة الفنية للفريق الأول عقب رحيل طلعت يوسف علي إبرام بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم المقبل والمنافسة على كافة البطولات من أجل إسعاد جماهير أبناء الثغر.

وجاءت صفقات نادي الاتحاد السكندري التي تعاقد معها خلال الفترة الإنتقالات الحالية عقب إغلاق القيد الصيفي كالتالي:-

1- حسام عاشور لاعب الأهلي السابق لمدة موسمين

2- عمار حمدي لاعب الأهلي والمعار لصفوف زعيم الثغر لمدة موسمين .

3 - كريم يحيي لاعب الأهلي لمدة ثلاثة مواسم .

4- فوزي الحناوي لاعب الأهلي الساببق لمدة خمس مواسم .

5- محمد صبحي حارس الزمالك والمعار لصفوف زعيم الثغر لمدة موسم واحد .

6- عبد السميع سيمو لاعب المنصورة لمدة خمس مواسم .

7- محمد عطوة لاعب بيراميدز السابق لمدة موسمين .

8- المدافع الدولي " داميون لوي" لاعب منتخب جامايكا لمدة ثلاثة سنوات .

9- روماريو وليامز مهاجم منتخب جامايكا لمدة موسمين .

ويأمل مجلس إدارة الاتحاد السكندري في تحقيق كافة البطولات خلال الموسم الحالي عقب تدعيم صفوف الفريق تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق الأول من أجل إسعاد جماهير الثغر .