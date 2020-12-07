فريق سموحة مواليد 2003 يفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف

فاز فريق سموحة لكرة القدم "2003"، على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب الجانجل بسموحة، ضمن فعاليات بطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز هدف سموحة اللاعب شريف شحته في الدقيقه 39 من المباراة، وشهدت المباراة تألق حارس المرمى عبد الرحمن أيمن الذى زاد عن مرماه ببراعة.

خاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من:

عبد الرحمن أيمن، محمد جمعة، عبد الرحمن أحمد، محمد إبراهيم، عبد الله مصطفى، حازم حسن، مصطفى هانى، محمد إسماعيل، بدر رجب، أدهم معتز، شريف شحته.

وشارك خلال المباراة كل من: يوسف عبد العزيز، سالم عبد المعطى، محمد حسنين، أدهم محمد، عبد الرحمن أحمد.

يقود فريق سموحة:

الكابتن عبد الله محمد مدير فنى، الكابتن هشام محمد إدارى الفريق ، مدحت عبد الرازق مدرب، الكابتن أحمد حيدر مدربا للحراس ، عماد حمدى اخصائى اصابات وتاهيل، رئيس قطاع الناشئين الكابتن محمود صبحى، المدير الإدارى الكابتن عبد البديع حماده.

ويترأس قطاع الكرة بنادى سموحه الكابتن صلاح الناهى، نائب رئيس القطاع الكابتن جمال زكى، المشرف على حراس المرمى الكابتن محمد عبد العال.