نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بخدمات لاعب مفاجئ خلال الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد يوم 11 ديسمبر الجاري، حيث يفتتح الأهلي مشواره بمواجهة مصر المقاصة بالجولة الأولى.

ويفكر موسيماني، في الاستعانة بخدمات محمد شريف جناح الفريق العائد من فترة إعارة إلى إنبي، والتي انتهت بنهاية الموسم المنقضي.

ويأتي دراسة الجهاز الفني، في منح اللاعب الفرصة للمشاركة بشكل أساسي، بدلًا من حسين الشحات لاعب الفريق، الذي يسعى الجهاز الفني لاراحته.

ويواجه الشحات، سوء توفيق خلال المباريات الماضية، والذي جعله محل انتقاد من قبل جماهير المارد الأحمر، بسبب تراجع مستواه الفني.

كما يدرس موسيماني، الدفع بعناصر جديدة خلال انطلاق مشوار الدوري، أبرزها الاعتماد على خدمت صلاح محسن مهاجم الفريق، بدلًا من مروان محسن المهاجم الأساسي، بسبب غيابه عن إحراز الأهداف مؤخرًا.