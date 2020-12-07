نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحلة بوجبا مع مانشستر يوناتيد تصل الى الرمق الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مينو رايولا، وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، أن وقته مع الشياطين الحمر قد انتهى.

وقال رايولا، خلال تصريحاته لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "وقت بوجبا في مانشستر يونايتد؟ لقد انتهى الأمر".

وتابع: "كان على يوفنتوس التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش، حيث سيكون مهاجمًا مثاليًا بجانب كريستيانو رونالدو".

يذكر أن عقد بوجبا يمتد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2022، لكن من المحتمل رحيله عن صفوف النادي الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب نهاية الموسم الجاري.