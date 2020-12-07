ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو النادي الأبيض في تجهيز مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل صرفها للاعبي الفريق قبل نهاية الشهر الجاري، في ظل انتظار مسؤولي النادي لدفعة من قيمة عقد الرعاية .
وتنتظر القلعة البيضاء مستحقات لدى الكاف بعد احتلال وصافة بطولة دوري أبطال أفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يصرف المستحقات المتأخرة للاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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