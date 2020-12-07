الزمالك يصرف المستحقات المتأخرة للاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد

من أجل تحفيز اللاعبين قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، ومواجهة المقاولون العرب في الجولة الأولى للمسابقة المحلية، والتي ستقام يوم السبت المقبل.

صرف مسؤولو نادي الزمالك مستحقات اللاعبين المتأخرة عن الموسم الماضي خلال الساعاتالماضية

ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو النادي الأبيض في تجهيز مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل صرفها للاعبي الفريق قبل نهاية الشهر الجاري، في ظل انتظار مسؤولي النادي لدفعة من قيمة عقد الرعاية .

وتنتظر القلعة البيضاء مستحقات لدى الكاف بعد احتلال وصافة بطولة دوري أبطال أفريقيا.