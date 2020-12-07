معتز البطاوي: حصد المركز الأول هدف سيراميكا كليوباترا بعد الصعود للممتاز

قال معتز البطاوي المشرف على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إنه يوجه الشكر لجميع الحضور لمؤتمر تقديم صفقات ناديه، مشيرا إلى أنه يتوجه بالشكر للسيد محمد أبو العينين السند والأب لجميع العاملين في مجموعة كليوباترا.

أوضح أن مشروع النادي بدأ منذ عام ٢٠٠٦ وتم وضع حجر الأساس وشارك في دوري الشركات ثم بعد سنة انتقل للاتحاد المصري وشارك في الدرجة الرابعة، والحلم كان محددا من البداية لأن يصل الفريق للدوري الممتاز، وموجها الشكر لكل إنسان تولى المهمة من قبله على مجهودهم الكبير.

أشار إلى أن الهدف دائما هو أن يكون سيراميكا كليوباترا رقم ١، ومشددا على أن الإدارة دعمت فريقه بصورة مستمرة، كما أن اتحاد الكرة أنجز المهمة وساعد في عودة الكرة رغم فيروس كورونا وبدعم الدولة، ومشيدا باللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني التي ساهمت في عودة النشاط الرياضي رغم الصعوبات الكبيرة، مشيدا بمحمد فضل على تلبية دعوة حضور المؤتمر رغم انشغاله.

ووجه البطاوي التحية لكل الأجهزة الفنية السابقة والكابتن سعد فاروق الذي أرسى المبادئ ومن بعده الكابتن رمضان السيد، ثم المدير الفني الحالي هيثم شعبان المخلص الذي تدعمه الإدارة والنائب محمد أبوالعنين بمنتهى القوة.

وحول الصفقات الجديدة شدد البطاوي على أنه في البداية يشكر جميع اللاعبين السابقين الذين ساعدوا النادي على الوصول للممتاز بعد ٤ سنوات متتالية في الدرجة الثانية، والصفقات الجديدة إضافة قوية وفريق قادر على تقديم كل ما لديه، والنادي فضل اختيار اللاعب صاحب الشخصية والطموح والقتال داخل الملعب وبالفعل تم اختيار أفضل وأهم العناصر التي يحتاجها النادي.