الزمالك يجهز لائحة جديدة لتحفيز اللاعبين على الفوز بالبطولات في الموسم الجديد

قررت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس تجهيز لائحة جديدة خاصة بالمسابقات في الموسم الجديد وذلك قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستقر أعضاء لجنة الكرة بالقلعة البيضاء على تعديل اللائحة الحالية من أجل تحفيز اللاعبين على المنافسة على كافة البطولات في الفترة المقبلة، في ظل عدم اقتناع مسؤولي لجنة الكرة باللائحة الحالية الموجودة بالفريق.

وصرف مسؤولو نادي الزمالك مستحقات اللاعبين المتأخرة عن الموسم الماضي خلال الساعات الماضية من أجل تحفيز اللاعبين قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، ومواجهة المقاولون العرب في الجولة الأولى للمسابقة المحلية، والتي ستقام يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو النادي الأبيض في تجهيز مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل صرفها للاعبي الفريق قبل نهاية الشهر الجاري، في ظل انتظار مسؤولي النادي لدفعة من قيمة عقد الرعاية.

وتنتظر القلعة البيضاء مستحقات لدى الكاف بعد احتلال وصافة بطولة دوري أبطال أفريقيا.