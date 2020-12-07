استمرار إيجابية ثنائي الزمالك

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك، عن استمرار إيجابية حالة كل من عبد الله جمعة، ويوسف أوباما، ثنائي الفريق الأول في ظل إصابتهما بفيروس كورونا في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة طبية غدًا، الثلاثاء، للوقوف على حالتهما، وفي حالة سلبية مسحة الثنائي سيخضعان لفحوصات طبية قبل الانتظام في التدريبات.

وكان محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأبيض تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

وصرف مسئولو نادي الزمالك مستحقات اللاعبين المتأخرة عن الموسم الماضي خلال الساعات الماضية؛ من أجل تحفيز اللاعبين قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، ومواجهة المقاولون العرب في الجولة الأولى للمسابقة المحلية، والتي ستقام يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ مسئولو النادي الأبيض في تجهيز مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل صرفها للاعبي الفريق قبل نهاية الشهر الجاري، في ظل انتظار مسؤولي النادي لدفعة من قيمة عقد الرعاية .

وتنتظر القلعة البيضاء مستحقات لدى الكاف بعد احتلال وصافة بطولة دوري أبطال أفريقيا.