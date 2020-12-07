محب لـ الأهلي .. أبو العينين يكشف تفاصيل حواره مع الخطيب عن سيراميكا كليوباترا

قال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، إنه يرحب بالنجوم الكبار الذين حضروا المؤتمر الصحفي، موضحا أن البداية دائما صعبة والوصول للقمة أصعب، لكن مع الإصرار من الممكن تحقيقه.

قال إن اليوم تاريخي لنادي سيراميكا بتقديم فريقه الأول، وفخور بكلمة رئيس الجمهورية في باريس، بعدما أكد أن مصر دولة مؤسسات تبني لدولة حديثة ورؤية، وأنه يقف على سند قوي وإصرار على إقامة دولة حديثة شاملة وردود شافية لكل وسائل الإعلام العالمية، مشيرا إلى أن هناك من يحاولون دائما إيقاف مسيرة التنمية والبناء ولكن إصرار القيادة المصرية جعلت مصر في المقدمة، وتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يمثل مصر والعرب والمسلمين بأفضل صورة ممكنة، ودفاعه عن الرسول محمد الكريم كان في القمة، وهو قائد له ثقل واحترام ورفع مصر عالميا في يوم تاريخي.



وشدد أبو العينين على توجيه تحية للرياضيين وأبطال مصر وموجها التحية للفريق السابق الذي ساهم في التأهل للدوري وكذلك المجموعة الجديدة التي كانت سعيدة وحريصة على التواجد في نادي كليوباترا، وكرة القدم هي الرياضة الأهم والمجال الأهم للاستثمار، وهو استثمار من نوع خاص وحرفي ومبدع.

أوضح أن الشعب المصري ينبض مع كرة القدم وسعيد بأن ناديه ضم مجموعة ممتازة من النجوم الكبار في محتلف المراكز، وتعاقد النادي مع ٢٠ لاعبا جديدا لدعم صفوفه بعناصر غاية في القوة وقادرة على تقديم صورة مميزة للنادي في الدوري.



كشف عن أن مجموعة كليوباترا هي مجموعة متكاملة به نشاط رياضي، وهو النشاط الأحب بالنسبة إليه، وحريص على دعمه بكل قوة، وسعيد بالمتابعين والمهتمين بفريقه حديث العهد، مشددا على أنه يوفر كل الإمكانيات للاعبين، والهدف ليس تمثيلا مشرفا وإنما استثمار وجدية وهدف واضح، مع تقديم الأخلاق الرياضية ورفع شعار لا للتعصب في جميع المباريات، وفريقه يحمل رسالة واضحة يسعى لإظهارها، وهناك مفاجآت سيتم الكشف عنها في الأيام المقبلة.



ووجه التحية لهيثم شعبان المدير الفني مؤكدا أنه مستقبل الإدارة الفنية في مصر، ورفض التعاقد مع مدرب آخر بعد الوصول للدوري وتمسك بوجوده ويراهن عليه، وموجها الشكر والتقدير والاحترام لمعتز البطاوي المشرف على الكرة الذي يقدم كل ما لديه للفريق وساعده على الوصول للدوري الممتاز، كما أن طارق أبوالعنين يبذل مجهودا خرافيا من أجل دعم الفريق ومساعدته على الظهور بأفضل صورة، مشيرا إلى أن كل الإمكانيات متوفرة للفريق.



كشف أبو العنين أنه محب ومشجع للنادي الأهلي لكنه حاليا يدعم ناديه ولا للتعصب في الرياضة، موجها التحية لمحمود الخطيب رئيس الأهلي الذي تحدث معه وأكد توفير كل شيء لدعم ناديه حديث العهد بالدوري، مشددا على أن اسم ناديه سيراميكا كليوباترا وليس سيراميكا فقط.