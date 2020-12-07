نستعد لموسم تاريخي.. طارق أبو العينين: شاهدنا 470 فيديو للاعبين لتشكيل فريق قوي لسيراميكا

قال طارق أبو العينين نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا إنه فخور بانعقاد مؤتمر تقديم فريقه الجديد للإعلام قبل انطلاق موسمه التاريخي الأول في الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن النادي تأسس عام ٢٠٠٦ ومنذ ذلك الحين وهو يقاتل من أجل النجاح وتحقيق الإنجاز والتأهل للدوري الممتاز.

ووجه طارق أبو العينين التحية لكل لاعب شارك في صفوف سيراميكا كليوباترا منذ إنشائه لأن لكل منهم بصمته الواضحة على النادي، منوها إلى أن التوفيق لم يكن حليفا للنادي في السنوات الماضية، حتى تحقق الصعود للممتاز في موسم صعب بسبب فيروس كورونا.

وأشار إلي أنه عقد جلسة ثلاثية مع هيثم شعبان المدير الفني للفريق ومعتز البطاوي مدير الكرة، للحديث عن أهداف النادي، ووضعت أمامهم تصور رئيس النادي محمد أبوالعينين بأن الهدف دائما هو أن يكون الفريق رقم ١ في كل شيء، وأنه لن يتأخر في دعم الفريق ولو لثانية واحدة.

وأوضح طارق أبو العينين، أنه تم مشاهدة فيديوهات لـ٤٧٠ لاعبا لمتابعة أفضلهم واختيار اللاعبين المميزين في مختلف المراكز، وكل من اختارهم المدير الفني هيثم شعبان تم التعاقد معه، مؤكدا أن الجميع لديه ثقة في الفريق لتحقيق الهدف المرسوم والطموح المحدد.

وكشف عن حرصه على اختيار اللاعب الذي لديه رغبة وهدف واضح لإثبات نفسه وتقديم شيء للنادي وليس مجرد الانضمام والحصول على مقابل مادي، معربا عن تفاؤله الكبير بالمجموعة الموجودة.

وشدد على أن النادي لا يركز فقط على الفريق الأول وإنما لديه خطة واضحة في قطاع الناشئين، والنادي بات يمتلك مصطفى ميسى ١٩ سنة ويلعب للفريق الأول ومنتخب الشباب، والنادي لديه مجموعة رائعة من النجوم الشباب، مشددا على أن شعار لا للتعصب سيظهر على قميص نادي سيراميكا كليوباترا في جميع مبارياته خلال الموسم المقبل.

أشار إلى أنه يوجه التحية لمحمد فضل والدكتور أحمد عبد الله بعد خروجهما من اتحاد الكرة بسبب الإنجازات الكبيرة التي ساهما فيها طوال سنة و٣ أشهر في اللجنة الخماسية والكرة أصبح لها طعم مختلف تماما مع وجود اللجنة.