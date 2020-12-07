نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وعقد إبراهيما كمارا وكيل أعمال المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، خلال الأيام الماضية، لإبلاغه بالعرض المقدم.
وأكد عبدالحفيظ خلال جلسته مع وكيل اللاعب، أنه لا توجد أي نية من الجهاز الفني أو إدارة النادي، التفريط في خدمات اللاعب بصورة نهائية.
وأوضح مدير الكرة، أن باب الرحيل أمام اللاعب، مُغلق تمامًا في الوقت الحالي، باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيل فريقه.
وتعافى ديانج، مؤخرًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وينتظم في تدريبات فريقه الجماعية غدٍ الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للموسم الجديد.